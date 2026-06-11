Xbox Content Chief erklärt, warum Blade und The Elder Scrolls VI in der Präsentation fehlten

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Gears of War, Halo, Fable. Sie alle erschienen und haben uns im Rahmen der Xbox Games Showcase große Nachrichten gebracht, ebenso wie viele andere Spiele, die Schlagzeilen machen könnten. Doch jetzt, wo sich der Staub auf der Präsentation gelegt hat, kratzen sich die Fans den Kopf und fragen sich, wo Titel wie Arkane's Blade und The Elder Scrolls VI waren.

Im Gespräch mit Variety erklärte Xbox' Chief Content Officer, Matt Booty, dass nicht alles in einer Show sein kann. "Es ist eine große Show, ich kann nicht alles unterbringen. Es ist eine große Show, und im Jahr stehen noch andere Ereignisse an", sagte er und bestätigte, dass "es immer das Potenzial gibt", mehr über die Spiele zu hören, die wir nicht gesehen haben.

Wir vermuten, dass das viel mehr für Blade gilt als für The Elder Scrolls VI. Es sind gerade acht Jahre vergangen, seit das Spiel angekündigt wurde, und seitdem haben wir kaum mehr als diesen cineastischen Trailer gesehen. Nicht viele von uns hatten wirklich erwartet, dass das Spiel wieder auftaucht, aber Booty beantwortete die Frage, wo es ist.

"Ich würde sagen, einer der schwierigeren Balanceakten für jemanden in einem Job wie meinem ist es, das Gleichgewicht zu finden, dass man der Welt all die coolen Sachen zeigen will, an denen man arbeitet, und sie früh begeistern will, aber wir wissen auch, dass wir auf den richtigen Moment warten wollen. Wenn du dich entscheidest, es zu zeigen, willst du, dass es das Beste ist, was du hast... Ich kann dir sagen, nachdem ich Bethesda besucht, mit Todd gesessen und Elder Scrolls gesehen habe, sieht es fantastisch aus und es läuft gut. Und wir werden es ankündigen und wirklich zur richtigen Zeit enthüllen."

Also, noch nichts Konkretes, aber wir wissen, dass die Spieleindustrie manchmal so sein kann. Das Spiel wird angekündigt, dann warten wir jahrelang, um mehr zu sehen, da das Studio den Hype nicht zu lange in die Länge ziehen will. Wenn GTA VI dieses Jahr erscheint, werden wir bald ein neues, am meisten erwartetes Spiel haben, und für viele Leute wird es verständlicherweise um The Elder Scrolls VI kommen.