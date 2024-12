Xbox Cloud Gaming ist mit Verzögerungen und Unterbrechungen im Service konfrontiert

HQ

Xbox Cloud Gaming-Benutzer haben seit Donnerstag mit erheblichen Verzögerungen und Verbindungsproblemen zu kämpfen, wobei einige Berichte behaupten, dass es bis zu 50 Minuten oder länger dauert, ein Spiel zu laden. Viele Spieler haben auch unerwartete Verbindungsabbrüche erlebt, was die Gaming-Community frustriert. Auf der offiziellen Statusseite von Microsoft wurden diese Störungen bestätigt und darauf hingewiesen, dass einige Benutzer Schwierigkeiten haben könnten, Spiele zu starten, oder mit Verbindungsabbrüchen konfrontiert werden, sobald sie mit dem Spielen beginnen. Das Unternehmen hat das Problem zwar bestätigt, aber keine klare Erklärung oder einen Zeitplan für die Lösung vorgelegt.

Dieser Rückschlag kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt für Xbox, da Cloud-Gaming als Kernfunktion ihrer Plattform stark beworben wurde. Die Möglichkeit, Spiele nahtlos über Geräte hinweg zu streamen, war ein wichtiges Verkaufsargument in der Marketingkampagne "This is an Xbox" von Microsoft. Der jüngste Schluckauf im Service wird wahrscheinlich Bedenken bei Benutzern hervorrufen, die sich für ihr Spielerlebnis auf die Funktion verlassen.

Microsoft hat den Spielern zwar versichert, dass sie an der Lösung des Problems arbeiten, aber es bleibt unklar, ob das Problem behoben wurde oder noch behoben wird. Ab sofort müssen die Spieler auf weitere Updates warten.

Haben Sie in letzter Zeit Störungen mit Xbox Cloud Gaming erlebt?