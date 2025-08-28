Xbox Cloud Gaming funktioniert jetzt mit niedrigeren Game Pass-Stufen

HQ

Xbox verwischt die Grenzen zwischen seinem Konsolen- und PC-Angebot weiter. Für Game Pass wurde ein neues Update angekündigt, das die Streaming-Technologie von Cloud für die unteren Stufen von Game Pass, sowohl Core als auch Standard, verfügbar macht und gleichzeitig die Türen öffnet, um den Zugriff auf PC-Versionen von Spielen zu ermöglichen, die auf Game Pass vorgestellt werden, unabhängig von der gewählten Plattform, über Cloud Systeme.

In einem Xbox Wire-Beitrag wurde bestätigt, dass Sie nicht mehr für die Top-Tier-Kategorie Ultimate von Game Pass bezahlen müssen, um in Zukunft auf Cloud zugreifen zu können. Oder besser gesagt, Sie werden es bald nicht mehr tun, da der Rollout mit Xbox Insiders beginnt und anscheinend irgendwann der breiten Öffentlichkeit zugänglich sein wird.

Auf die Frage, warum dies geschieht, erklärt Xbox: "Wir suchen immer nach weiteren Möglichkeiten, um Ihr Xbox-Erlebnis auf Sie auszurichten - Ihre Inhalte, Vorteile und Ihren Spielstil. Deshalb machen wir es einfacher, die Spiele, die du liebst, zu genießen, egal wo du bist und auf jedem Gerät."

Wenn Sie sich das PC-Versionsupdate ansehen, können Sie jetzt auch die PC-Version von Game Pass -Titeln überCloud -Titel auf Ihrer Konsole oder Windows Handheld-Gerät spielen, alles als Teil der Bemühungen von Xbox, "Ihre Bibliothek zu erweitern und es einfacher zu machen, auf mehr Bildschirmen in Ihre Lieblingsspiele einzusteigen".

Werden Sie sich Cloud jetzt ansehen, da es einfacher zugänglich ist?