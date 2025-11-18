Xbox-Chefin Sarah Bond: "Hardware ist absolut zentral für alles, was wir tun."

HQ

Wir wissen inzwischen, dass Microsoft ehrgeizige Pläne für eine neue Xbox hat. Sie haben das selbst mehrfach gesagt, und immer häufigere und umfangreichere Leaks deuten in die gleiche Richtung hin, mit einer hybriden Konsole, die auch als PC funktionieren kann.

Aber viele haben hinterfragt, wie wichtig es für Microsoft wirklich ist, eine Konsole zu haben, besonders jetzt, wo sie behaupten, alles sei eine Xbox. In einem Interview mit dem Fortune Magazine wurde Xbox-Chefin Sarah Bond dazu befragt und sagt, sie glaube, dass eine eigene Xbox immer noch sehr wichtig ist:

"Hardware ist absolut zentral für alles, was wir bei Xbox tun, weil wir wissen, dass unsere wertvollsten Spieler, die Leute, die Xbox lieben, das Hardware-Erlebnis lieben, und deshalb arbeiten wir an unserer nächsten Generation von Hardware."

Xbox-Chefin Sarah Bond.

Bond spricht anschließend ein wenig über die Konsole und scheint die Gerüchte zu bestätigen, dass sie eng mit dem PC verbunden sein wird, wenn sie die Vorteile dieses Formats nutzen oder zwischen Formaten wechseln wollen – und hebt erneut ihre Leistung hervor:

"Es wird eine kraftvolle Erfahrung sein, die es auch ermöglicht, ihre Bibliothek mitzunehmen, und das ist hier wirklich wichtig: Wir wissen, dass die Leute ihre Bibliothek zwar unbedingt auf der Konsole spielen wollen, aber auch auf dem PC spielen oder in der Cloud streamen wollen.

Und so beginnt das Xbox-Erlebnis mit der Konsole, bietet den Menschen aber etwas, das sie auf allen Bildschirmen erleben können, wenn sie möchten, und bringt ihre Bibliothek, ihre Community, ihre Identität und den Store überall mit hin."

Es scheint unwahrscheinlich, dass wir die nächste Xbox-Generation nächsten Monat bei den Game Awards sehen werden (obwohl die Xbox Series X während der Show 2019 angekündigt wurde), aber im nächsten Jahr wird Xbox sein 25-jähriges Jubiläum mit vielen Aktionen und spannenden Spielen feiern, und laut mehreren Gerüchten wird die nächste Xbox 2027 auf den Markt kommen. Daher erscheint es nicht völlig unwahrscheinlich, dass wir die neue Konsole nächstes Jahr sehen werden, auch wenn noch nichts bestätigt wurde.