Xbox-Chefin Asha Sharma: "Wir brauchen eine verlässliche Pipeline von First- und Third-Party-Exklusivtiteln"

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Über Nacht hatten wir die unangenehme Aufgabe zu berichten, dass Microsoft offenbar auf große Entlassungen bei Xbox im nächsten Monat vorbereitet, was potenziell auch zu Studioschließungen führen könnte. Das Ziel ist es, das Xbox-Geschäft zurückzusetzen, um es wieder auf Kurs zu bringen.

Xbox-Chefin Asha Sharma sagte kürzlich in einem Interview mit Bloomberg, dass sie möchte, dass Xbox bis 2030 "das Nummer eins Gaming- und Unterhaltungsunternehmen" sein soll, und sie scheint zu glauben, dass das Reboot diese stärken wird. In einem offenen Brief auf Xbox Wire legt sie dar, was künftig gebraucht werden wird, und es ist eine Nachricht von Xbox, die wir lange nicht mehr gehört haben.

Wir wissen bereits, dass sie Exklusivtitel als notwendig betrachtet, aber offenbar gilt das auch für Drittanbieter-Exklusivgüter und neue IP:

"... eine zuverlässige Pipeline von First- und Third-Party-Exklusivtiteln sowie neue geistige Rechte sind entscheidend für unseren Erfolg. Wir müssen das Gleichgewicht zwischen diesen und unseren Investitionsprioritäten für die nächsten fünf Jahre neu bewerten."

Fünf Jahre sind eine lange Zeit, aber es scheint, als könnten wir in Zukunft mit deutlich mehr Exklusivtiteln rechnen, selbst von Drittanbietern – etwas, auf das Sony sich oft konzentriert hat, an dem Microsoft in den letzten zehn Jahren jedoch deutlich weniger interessiert war. Außerdem scheint Sharma erkannt zu haben, wie wichtig es ist, Nachfolger von Titeln wie Fable, Forza, Gears of War und natürlich Halo zu schaffen.

Kurz gesagt, es klingt so, als müsste sich die Xbox-Community auf eine wirklich holprige Phase einstellen, bevor sich die Lage hoffentlich verbessert.