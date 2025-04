Xbox-Chef Phil Spencer sagt, dass Microsoft nicht vorhat, selbst Adaptionen zu produzieren

HQ

Ein Minecraft-Film, Fallout, sogar Halo. Microsoft ist jetzt mehr als nur in die Welt der Videospieladaptionen eingetaucht und will mit der monströsen Menge an geistigem Eigentum, die ihm zur Verfügung steht, expandieren.

Bei so viel geistigem Eigentum und so viel Geld, das scheinbar zur Verfügung steht (zumindest genug, um den Kauf von Activision Blizzard zu tätigen), könnte man meinen, dass Xbox bald TV-Shows und Filme im eigenen Haus produzieren könnte. Im Gespräch mit Variety sagt Xbox-Chef Phil Spencer jedoch, dass der Fokus im Moment noch hauptsächlich auf Spielen liegt.

"Ich spiele nachts Videospiele, ich schaue nicht viel Fernsehen und Filme." sagte Spencer. "Wir haben ein Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung von Videospielen. Und ich liebe es, wenn wir neue Franchises machen. Wir haben gerade Avowed veröffentlicht, ich komme gerade aus einer Launch-Rezension von South of Midnight, einem Spiel, das herauskommt und so großartig ist. Ich möchte, dass unser Team sehr fokussiert bleibt... Wir sind eine Videospiel-Organisation."

"Ich versuche wirklich, uns darauf zu konzentrieren, ein großartiger Schöpfer von interaktiver Unterhaltung und Videospielen zu sein, und wenn sich dann diese anderen Möglichkeiten ergeben, großartig. Aber wir beginnen die meiste IP, fast unsere gesamte neue IP, damit, wie es sich abspielen wird", fuhr er fort. "Denn die Mechanik des Spielens der Franchise ist eine einzigartige Zutat, die wir in unserem Prozess von Videospielen haben, und ich denke, das ist genauso wichtig wie das Worldbuilding und die Charakterentwicklung, und das ist der Bereich, in dem ich einfach sehen möchte, dass unsere Teams weiterhin innovativ sind."

Während Projekte wie A Minecraft Movie also lukrative Hits sein mögen, verleitet das Xbox nicht dazu, IPs nur wegen der Adaptionen zu entwickeln, die sie bringen könnten. Interessant zu bemerken.