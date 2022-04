Xbox & Bethesda Games Showcase im Juni

HQ

Es wird in diesem Jahr keine E3 geben, aber das heisst natürlich nicht, dass wir uns keine Pressekonferenzen ansehen können. Microsoft hat in den letzten Jahren viel in dieses Format investiert und 2022 wird da nicht anders.

Der offizielle Xbox Twitter-Account hat jetzt das Xbox & Bethesda Games Showcase angekündigt, das am 12. Juni um 19:00 ausgestrahlt werden soll.

Wir erwarten natürlich viele Neuigkeiten zu Starfield, vielleicht ein neues Wolfenstein und neue Infos zu kommenden Gamepass-Titeln. Vielleicht sogar ein neues Fable? Und es gibt Gerüchte über einen überarbeiteten Xbox-Controller.