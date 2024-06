Xbox bestätigt Teilnahme an der diesjährigen Gamescom

HQ

Heute haben wir berichtet, dass Sony dieses Jahr nicht auf der Gamescom sein wird, was bedeutet, dass sie das fünfte Jahr in Folge nicht Teil von Europas größter Gaming-Messe sind. Wir gehen davon aus, dass Microsoft dies als eine großartige Gelegenheit sah, um anzukündigen, dass sie dieses Jahr tatsächlich auf der Gamescom sein werden, und schreiben auf Threads:

"Hier sind nur einige, die ihr erwarten könnt: Age of Mythology: Retold, Avowed, Ara: History Untold, Diablo IV: Vessel of Hatred, Diablo Immortal, The Elder Scrolls Online, Fallout 76, Towerborne und World of Warcraft: The War Within. Es wird noch mehr kommen!"

Microsoft sagt auch, dass sie ihren "bisher größten Stand" für die Veranstaltung haben werden, was mit einem kürzlichen Gerücht übereinstimmt, das behauptet, dass das Xbox-Team etwas Großes für diese deutsche Veranstaltung plant.

Die Gamescom 2024 läuft vom 21. bis 25. August und findet in Köln statt. Wenn Sie die Veranstaltung besuchen möchten, gehen Sie hierher, um mehr darüber zu erfahren und Tickets zu erhalten.