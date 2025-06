Xbox bestätigt neue Konsolen der nächsten Generation in Partnerschaft mit AMD

HQ

Jedem, der glaubt, dass Microsoft sich aus dem Konsolenmarkt zurückziehen könnte, hat Sarah Bond etwas anderes zu sagen. In einem Video, das am Dienstagnachmittag geteilt wurde, kündigte der Präsident von Xbox eine Partnerschaft mit AMD an, um "ihre Hardware-Produktpalette der nächsten Generation" zu betreiben, und spezifizierte "über Konsolen, Handhelds, PCs, Clouds und Zubehör".

Microsoft ist entschlossen, die "nächste Generation von Grafikinnovationen auf den Markt zu bringen, um ein tieferes Maß an visueller Qualität und immersiven Spielerlebnissen zu erreichen", die von KI unterstützt werden.

Obwohl es ausdrücklich heißt, dass Microsoft neue Konsolen der nächsten Generation auf den Markt bringen wird, bestehen sie auf ihrer Idee, das gleiche Xbox-Erlebnis auf Consolas, PCs oder anderen mit Cloud Gaming zu haben, "nicht an einen einzigen Store gebunden oder an ein einzelnes Gerät gebunden". Stattdessen fügen sie hinzu, dass Windows die Plattform Nummer eins für Spiele sein muss.

Wir mögen noch Jahre her sein, um die neue Xbox-Generation zu sehen, aber die beste Nachricht von allen ist, dass Microsoft sicherstellen wird, dass sie "die Kompatibilität mit Ihrer bestehenden Bibliothek von Xbox-Spielen beibehalten", was eines der größten Probleme von Xbox-Spielern ausräumt, die seit der Xbox 360 digitale Spiele kaufen.