Xbox bestätigt die erste Developer Direct-Show 2024 für nächste Woche

Die Developer Direct im letzten Januar war für Xbox recht erfolgreich, da sie mehr über Forza Motorsport, Minecraft Legends, Redfall und The Elder Scrolls Online enthüllte, während sie Hi-Fi Rush ankündigte und startete, so dass es keine Überraschung war, als sich vor ein paar Wochen Gerüchte über ein weiteres Ereignis in diesem Monat ernsthaft verbreiteten. Microsoft hat sich entschieden, der Tradition zu folgen und dies zu bestätigen, nachdem die Gerüchte den Siedepunkt erreicht hatten.

Die erste Xbox Developer Direct des Jahres 2024 beginnt am 18. Januar um 20 Uhr BST / 21 Uhr MEZ, und wir sollen neue Gameplay-Trailer für das Spiel Indiana Jones, Senua's Saga: Hellblade II, Avowed und Ara: History Untold in der Show erwarten.

Danach wird The Elder Scrolls Online einen eigenen Stream haben, um zu enthüllen, was im Jahr 2024 passiert.