Xbox bestätigt, dass Game Pass eine Preiserhöhung und eine neue Stufe erhält

Die Verfügbarkeit von Xbox Game Studios-Spielen auf PlayStation- und Nintendo-Konsolen waren nicht die einzigen Gerüchte, die das Internet Anfang des Jahres verrückt machten. Wir haben auch Gerüchte gehört, dass sich der Game Pass mit einer Preiserhöhung, neuen Stufen und mehr ändern wird. Jetzt ist es an der Zeit zu sehen, wie die Menschen auf die Bestätigung des Letzteren reagieren.

Denn Jez Corden von Windows Central hat von Microsoft die Bestätigung erhalten, dass Game Pass in den kommenden Wochen und Monaten mehrere Änderungen erfahren wird:



Xbox Game Pass für Konsole wird durch eine neue Stufe namens Xbox Game Pass Standard ersetzt. Dadurch erhalten Sie nur Zugriff auf den Backkatalog von Microsoft-Spielen, da er am Veröffentlichungstag keine First-Party-Spiele mehr enthält. Standard kostet 14,99 $ pro Monat.



Diejenigen unter Ihnen, die bereits einen Xbox Game Pass für Konsolen abonniert haben, werden ihn behalten, sodass Sie am ersten Tag immer noch Xbox Game Studios-Spiele erhalten und so weiter. Es ist jedoch bereits zu spät, dies jetzt zu abonnieren, da neue Mitglieder die Option ab heute nicht mehr erhalten. Ab dem 12. September können bestehende Abonnenten den Xbox Game Pass für Konsolen bis zu 13 Monate lang stapeln. Wenn Sie bereits mehr als 13 Monate gestapelt haben, sind Sie davon nicht betroffen.



Xbox Game Pass Ultimate wird nicht geändert, aber es wird die erwartete Preiserhöhung erhalten. Der neue Preis beträgt 19,99 $ pro Monat anstelle der derzeitigen 16,99 $.



Dann macht es Sinn, dass auch der PC Game Pass teurer wird, von 9,99 $ auf 11,99 $ pro Monat.



Xbox Game Pass Core (dasjenige, das Xbox Live Gold ersetzt hat) kostet weiterhin 9,99 $ pro Monat, aber ein Jahresabonnement steigt von 59,99 $ auf 74,99 $.



Die Preiserhöhungen werden global sein, daher finden Sie hier die neuen Preise für Ihr Land. Uns wurde gesagt, dass die neuen Preise am 12. September in Kraft treten werden, also möchten Sie Ihr Abonnement vielleicht "günstig" verlängern, solange Sie können.

Was halten Sie von diesen Änderungen? Lohnen sie sich für Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones and the Great Circle und mehr?