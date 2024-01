Xbox bestätigt, dass das Spiel Indiana Jones im Jahr 2024 auf den Markt kommen wird

HQ

Microsoft hat bei der Bestätigung, dass der erste Developer Direct-Stream in diesem Jahr am Donnerstag stattfinden wird, nichts darüber gesagt, dass das SpielIndiana Jones von Machine Games im Jahr 2024 auf den Markt kommen wird, aber es schien irgendwie offensichtlich. Die Show im letzten Januar enthielt nicht nur Spiele, die im Jahr 2023 erscheinen werden, sondern das schwedische Studio sagte, dass wir mehrere Minuten Gameplay sehen würden, was deutlich machte, dass das Spiel sehr weit in der Entwicklung war. Dann machte es Sinn, dass mehrere glaubwürdige Gerüchte behaupteten, dass das, was wir vorerst nur Indiana Jones nennen, noch in diesem Jahr erscheinen soll, was wahrscheinlich einer der Gründe ist, warum wir heute unsere Bestätigung haben.

Xbox Wire hat einen Artikel veröffentlicht, der uns nicht nur daran erinnert, dass die Developer Direct am Donnerstag um 20 Uhr GMT / 21 Uhr MEZ beginnt, wie man sie sehen kann und solche Sachen. Es bestätigt auch, dass alle gezeigten Spiele, was offiziell Avowed, Senua's Saga: Hellblade II, Ara: History Untold und ganz sicher nicht zuletzt Indiana Jones bedeutet, später im Jahr 2024 erscheinen werden. Dieser "spätere" Teil scheint auch darauf hinzudeuten, dass wir keinen weiteren Spielschatten wie Hi-Fi Rush aus dem Jahr 2023 sehen werden, aber das bedeutet nicht, dass wir kein fünftes, geheimes Spiel sehen werden;)