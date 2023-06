Xbox bekommt "in den kommenden Monaten" ein neues Dashboard

HQ

Es ist seit geraumer Zeit bekannt, dass Microsoft an einer neuen Home User Experience für Xbox arbeitet, von der sie behaupten, dass sie nicht nur schneller, sondern auch benutzerfreundlicher sein wird.

Während das Update zunächst auf Kritik von Xbox-Insidern stieß, die die neuesten Updates ausprobierten, bevor sie offiziell veröffentlicht wurden, ist es Berichten zufolge in letzter Zeit viel besser geworden, mit überwältigend positiven Eindrücken von Insidern, die es verwenden. Und jetzt sieht es so aus, als würde es bald an die Börse gehen. In einem Beitrag von bei Xbox Wire erklärt das Xbox-Team:

"Nachdem wir mehrere Monate lang in unserem Insider-Programm getestet und durch Insider-Feedback und Nutzerforschung kontinuierlich verfeinert haben, werden wir einen neuen Blick auf die Auffindbarkeit werfen, der in den kommenden Monaten für alle Benutzer eingeführt wird."