Xbox bekommt auch Discord

Es ist weit über ein Jahr her, seit PlayStation viele überrascht hat, als sie in Discord investierten und den beliebten Service Anfang des Jahres auf die Konsolen brachten. Nicht, dass es bedeutet, dass Xbox-Spieler Pech haben.

Denn Microsoft hat angekündigt , dass Discord auch auf dem Weg zur Xbox One und Xbox-Serie ist. Tatsächlich können einige Insider-Mitglieder ausprobieren, was speziell Discord Voice ist.

Alles, was Sie tun müssen, wenn die Zeit gekommen ist, ist, zu "Partys & Chats" zu gehen, wo Sie eine neue Option mit dem einfachen Titel "Try Discord Voice on Xbox" finden. Scannen Sie den QR-Code und es wird eine bidirektionale Verbindung zwischen Ihren Discord- und Xbox-Konten eingerichtet. Das bedeutet, dass wir Discord nicht gerade auf unserer Konsole haben werden, aber zumindest macht es es viel einfacher, auf Xbox und PC miteinander zu chatten. Sehr praktisch, wenn man bedenkt, wie viel prominenter Cross-Play heutzutage ist.