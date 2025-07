Xbox beendet The Initiative und Perfect Dark

HQ

Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Microsoft schließt sein 2018 gegründetes AAA-Studio The Initiative mit Sitz in Santa Monica. Sieben Jahre, kein einziges Spiel veröffentlicht. Und ihr ehrgeiziger Neustart von Perfect Dark, der in Zusammenarbeit mit Crystal Dynamics entwickelt wurde, wurde nun komplett verworfen.

Perfect Dark sollte den Rare-Klassiker mit moderner Grafik und einem stärker storygetriebenen Ansatz wiederbeleben, mit Joanna Dark in der Hauptrolle im Kampf gegen Megakonzerne in einer vom Klima verwüsteten Zukunft. Aber die Entwicklung verlief von Anfang an schleppend, geplagt von internen Problemen, hoher Personalfluktuation und unklarer kreativer Richtung. Probleme, die Microsoft wahrscheinlich dazu veranlasst haben, endlich den Stecker zu ziehen.

Die Schließung ist Teil einer massiven Entlassungswelle in der gesamten Microsoft-Organisation, von der rund 9.000 Mitarbeiter betroffen sind – rund 4 % der Belegschaft des Unternehmens. Andere Projekte wie Everwild von Rare und ein unangekündigtes MMORPG von ZeniMax Online Studios wurden ebenfalls abgesagt.

Der Chef von Microsoft Gaming, Matt Booty, räumte in einem internen Memo ein, dass es sich bei diesen Schritten um eine Umverteilung von Ressourcen handelt, um sich auf sicherere, strategisch wichtigere Investitionen zu konzentrieren - obwohl er hinzufügte, dass sie "nicht auf die leichte Schulter genommen" wurden. Ein schwacher Trost für die Betroffenen.

Haben Sie sich auf Perfect Dark gefreut?