Xbox ändert die Art und Weise, wie sie Bethesda und ZeniMax verwaltet

Nach dem Abschluss der Übernahme von Activision Blizzard ändert Xbox die Art und Weise, wie es die vielen Studios verwaltet, die jetzt unter sein Banner fallen. In einem neuen internen Memo (danke, The Verge) enthüllt Phil Spencer, dass Matt Booty, der Chef der Xbox Game Studios, nun eine größere Aufsicht über einige Studios haben wird.

Booty wird zum President of Content and Studios befördert und ist damit für ZeniMax und seine Tochterstudios wie Bethesda Softworks verantwortlich. "ZeniMax wird weiterhin als Limited Integration unter der Leitung von Jamie Leder, President und CEO, operieren, der an Matt berichtet." schreibt Spencer. "Um unsere Partnerschaft zu vertiefen und das gegenseitige Lernen zu beschleunigen, werden nun eine Reihe von ZeniMax-Führungskräften an die Microsoft-Führungskräfte berichten, mit denen ihre Arbeit am engsten übereinstimmt."

Anfangs hatte Xbox mit seinen übernommenen Studios einen sehr zurückhaltenden Ansatz verfolgt und sie einfach ihre Entwicklung so laufen lassen, wie sie es für richtig hielten. Dies hat jedoch in den letzten Jahren zu einigen Katastrophen geführt (hust, hust, Redfall), und so scheint es, dass Xbox jetzt ein genaueres Auge darauf haben möchte, was seine Studios vorhaben.

Wir werden die Auswirkungen dieser Organisation wahrscheinlich erst in einiger Zeit sehen, aber es ist interessant zu sehen, dass Xbox nicht mehr den entspannten, unauffälligen Ansatz verfolgt.