Xbox All Access: Finanzierung von Xbox-Series-Konsolen mit Xbox-Game-Pass-Abo nun auch in Deutschland gestartet

HQ

Microsoft stellt uns heute ein Zahlungsmodell vor, mit dem ihr euch in Zukunft vielleicht eure Xbox-Konsole finanzieren könnt. „Xbox All Access" heißt die Mischung aus Ratenzahlung und Abonnement, die in Deutschland ab sofort bei ausgewählten Händlern erhältlich ist (Österreich und die Schweiz müssen sich bis 2022 gedulden). Gegen Zahlung eines monatlichen Festbetrags stellt euch der Hersteller eine neue Konsole zur Verfügung und gewährt gleichzeitig Zugriff auf die Premium-Mitgliedschaft „Xbox Game Pass Ultimate".

Ihr seid zwei Jahre lang an den Vertrag gebunden, der je nach Modell zwischen 25 Euro (für eine Xbox Series S) und 33 Euro (Xbox Series X) pro Monat kostet. Über den Zeitraum von 24 Monaten zahlt ihr somit entweder 600 oder 792 Euro an den Händler. Rechnet man die Kosten der Konsole ab, dann sparen Xbox-All-Access-Kunden beim Xbox-Game-Pass-Abonnement ca. 50 Cent im Monat. Bislang wird der Kreditvertrag „Xbox All Access" nur bei ausgewählten Händlern aus Deutschland angeboten, doch Microsoft hofft darauf, bald weitere Interessenten gewinnen zu können.

Zum besseren Verständnis: Im Gegensatz zur Mitgliedschaft „Xbox Game Pass", der monatlich 10 Euro kostet und auf dem PC oder auf der Konsole verfügbar ist, erhaltet ihr in der teureren Ultimate-Version beide Mitgliedschaften. Darüber hinaus könnt ihr Xbox-Spiele bei entsprechend guter Netzabdeckung via Cloud-Streaming auf Mobiltelefonen übertragen und Microsofts Online-Abonnement „Xbox Live Gold" (das normalerweise 7 Euro im Monat kostet) müsst ihr auch nicht mehr gesondert zahlen.