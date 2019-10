Xbox All Access: All-in-One-Abo kehrt zurück und finanziert euch das Project Scarlett

Microsoft hat viel Erfolg mit ihren Xbox-Abonnements Xbox Live Gold und dem Xbox Game Pass. In den USA hat der Branchenriese in der Vergangenheit einen zeitlich begrenzten Konsolenfinanzierungs-Service angeboten, mit dem man eine Konsole des Publishers gestellt bekommt. Dafür musste man sich vertraglich dazu verpflichten, eine monatliche Gebühr über einen gewissen Zeitraum hinweg aufrechtzuerhalten, alles Weitere übernahm das Unternehmen.

Jetzt ist dieses Abonnement mit dem Namen Xbox All Access zurückgekehrt und in den USA, Großbritannien und Australien erhältlich. Neu ist diesmal die Option, ein Upgrade auf die kommende Project Scarlett durchführen zu lassen, sobald diese Konsole Ende 2020 verfügbar ist. Die Dienstleistung beginnt bei 24 Monaten à 19,99 US-Dollar pro Monat, was angesichts des enthaltenen Angebot sehr attraktiv ist. Enthalten ist unter anderem nämlich der Xbox Game Pass Ultimate, der allein 13 Euro pro Monat kostet:



Xbox One Konsole

ein kabelloser Xbox-One-Controller

24-monatige Mitgliedschaft Xbox Game Pass Ultimate

Option zum Upgrade auf Project Scarlett, sobald die im Winter 2020 verfügbar ist



Möchtet ihr das Angebot auch hierzulande nutzen können?