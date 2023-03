Xbox 360 Controller kommt im Juni zurück

HQ

Wie Sie sich vielleicht erinnern, haben wir bereits berichtet, dass der klassische Xbox 360-Controller kurz vor einem Comeback steht. Hyperkin, der auch eine neue Version des allerersten Xbox-Controllers The Duke entwickelt hat, veröffentlicht eine neue Version des vielleicht beliebtesten Xbox-Controllers aller Zeiten.

Jetzt haben sie über Twitter angekündigt, dass die Xbox 360-Replik am 6. Juni für 49,99 US-Dollar veröffentlicht wird und dass die Vorbestellungen am 5. Mai am HyperkinStore.com beginnen werden. Sie schreiben auch, dass dieser neue Controller "lizenziert ist mit Designed for @Xbox - für Xbox Series X | S / Xbox One / Windows 10 | 11 PCs", was bedeutet, dass es sich um ein offizielles Xbox-Produkt handelt.