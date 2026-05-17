Xabi Alonso verließ einen Verein in der Krise und wechselt zu einem Verein in der Krise: offiziell als neuer Chelsea-Trainer ausgewählt

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Xabi Alonso ist offiziell der neue Trainer von Chelsea, der nur wenige Stunden nach der Niederlage der Blues gegen Manchester City im FA-Cup-Finale ernannt wurde und damit ihre einzigen Hoffnungen auf eine ihrer schlechtesten Saisons in der Geschichte beendeten: vom Weltmeister bei der Klub-Weltmeisterschaft im Juli 2025 bis hin zur Demontage durch PSG in der Champions League. keine Titel und eine Saison ohne europäischen Fußball. Auf Platz neun in der Premier League ist die Champions League unerreichbar und die Europa League ist ebenfalls sehr kompliziert: Das Londoner Team hat in den letzten sieben Spielen keinen Sieg gespielt und erst letzte Woche ein Unentschieden gegen Liverpool geschafft.

"Chelsea ist einer der größten Vereine im Weltfußball, und es erfüllt mich mit großem Stolz, Trainer dieses großartigen Klubs zu werden", sagte der ehemalige Real-Madrid-Trainer, der erst acht Monate seines Dreijahresvertrags bei den spanischen Giganten absolvierte und im Januar nach einem berühmten Streit mit Vinícius Jr. im einvernehmlichen Einvernehmen ging.

"Wir wollen ein Team aufbauen, das konstant auf höchstem Niveau konkurrieren und um Trophäen kämpfen kann. Es gibt großes Talent im Kader und großes Potenzial bei diesem Fußballverein, und es wird mir eine große Ehre sein, ihn zu führen. Jetzt liegt der Fokus auf harter Arbeit, dem Aufbau der richtigen Kultur und dem Gewinnen von Trophäen."

Alonso wird im Juli den Interimstrainer Calum McFarlane übernehmen. Chelsea hatte in dieser Saison drei Trainer: Enzo Maresca, Liam Rosenior und McFarlane. Der Latte wird das Team in den letzten beiden Spielen betreuen: zu Hause gegen Tottenham Spurs am 19. Mai und gegen Sunderland am 24. Mai, Pflichtspiele, um zumindest in die Conference League zurückzukehren.