Xabi Alonso über das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Teamkollegen Luka Modrić: "Ich bin nicht sehr objektiv mit Luka"

HQ

Nach monatelangen Spekulationen ist Xabi Alonso bereits bei Valdebebas und tritt die Nachfolge von Klublegende Carlo Ancelotti ein Jahr früher als erwartet als neuer Trainer von Real Madrid für mindestens drei Jahre an. Alonso, der selbst von 2009 bis 2014 bei Real Madrid spielte und 2014 mit Ancelotti die Champions League gewann, wird wieder mit Luka Modric zusammenkommen, aber jetzt auf anderen Seiten.

"Ich bin nicht sehr objektiv mit Luka. Wir waren Teamkollegen und die Chemie auf dem Platz war super. Er ist zum Dirigenten dieser Mannschaft und zu einer wahren Legende geworden. Wenn man neulich seinen Abschied sieht, ist man stolz, Teil des Klubs zu sein und von allem, was Luka geleistet hat", sagte Alonso. "Ich war gerade mit ihm zusammen und ich werde es genießen. Es wird ein Privileg sein, mit ihm bei der Klub-WM dabei zu sein."

Alonso wird Modric nur mindestens drei Spiele lang trainieren können, und zwar bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft Ende Juni, da der kroatische Spieler den Verein am Ende des Wettbewerbs verlassen wird. Alonso wird auch einen anderen Vereinsveteranen trainieren, Lucas Vázquez, der in diesem Jahr in den Ruhestand geht, aber Lucas kam im folgenden Jahr zum Verein, nachdem Alonso gegangen war und nie wieder zusammen gespielt hatte.

In seiner Pressekonferenz wurde Alonso nach einigen Einzelspielern wie Mbappé und Vini gefragt und sagte: "Es ist ein unglaubliches Glück, Spieler dieser Qualität zu haben", sowie Rodrygo und bestätigte, dass er, wenn es nach ihm ginge, bleiben würde...