Xabi Alonso hat Bayer Leverkusen mitgeteilt, dass er Bayer Leverkusen in diesem Jahr verlassen wird, die Ankündigung von Real Madrid steht Berichten zufolge unmittelbar bevor

Alles ist darauf vorbereitet, dass Xabi Alonso Bayer Leverkusen verlässt und eher früher als später zu Real Madrid wechselt. Das Gerücht, das das ganze Jahr über kursierte, hat endlich ein Ende, und laut Florian Plettenberg von Sky Sports Deutschland hat der baskische Trainer dem Verein bereits seine Entscheidung bekannt gegeben, den Verein zu verlassen.

"Es ist jetzt offiziell", sagte der Reporter, der andeutet, dass Alonso dies während der heutigen Pressekonferenz bekannt geben könnte. Es gibt immer noch Zweifel, wie und wann es passieren wird. Wird es vor der FIFA Klub-Weltmeisterschaft sein, die im Juni beginnt?

Dieser Prozess wird parallel zum Ausstieg des derzeitigen Trainers von Real Madrid, Carlo Ancelotti, in den brasilianischen Nationalkader durchgeführt. Der Zeitpunkt der beiden Unterzeichnungen hatte einige Konflikte, als vor einer Woche berichtet wurde, dass der Deal zwischen dem italienischen Trainer und der "Canarinha" geplatzt ist, aber es wird immer noch erwartet, dass Ancelotti Brasiliens Cheftrainer sein wird, der zur Weltmeisterschaft 2026 führt.

Laut anderen Quellen der spanischen Zeitung Marca hat Alonso, der zwischen 2009 und 2014 bei los Blancos spielte, für drei Saisons unterschrieben, und der Deal wird unabhängig davon zustande kommen, was am Ende der LaLiga passiert (Real Madrid hat immer noch Optionen, den Titel zu gewinnen, wenn sie Barcelona am nächsten Sonntag in El Clásico schlagen).