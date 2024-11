X4: Foundations, um im Jahr 2025 "viele Dinge" über Updates und DLCs zu bekommen

HQ

Als wir neulich an der DevGAMM Konferenz in Cascais teilgenommen haben, haben wir uns mit Egosofts CEO und Gründer Bernd Lehahn unterhalten, um ein Update über den Status von X4: Foundations und die laufenden Pläne für die Weltraumsimulation bis 2025 und darüber hinaus zu erhalten.

"Viele Dinge", antwortet der deutsche Entwickler auf die Frage, was die Spieler in naher Zukunft im vollständigen Video-Interview unten erwarten können. "Nun, wir haben noch nichts für das nächste Jahr angekündigt, aber die Lore ist immer ein Aspekt, der normalerweise in den DLCs fortgesetzt wird. Deshalb veröffentlichen wir immer diese kostenlosen Updates, die das Basisspiel erweitern und das Spiel in jeder Hinsicht verbessern. Dies kann KI, Benutzeroberfläche, neue Verhaltensweisen, alle möglichen Dinge, neue Gameplay-Aktivitäten sein. Und das ist immer kostenlos für alle, die nur das Basisspiel haben. Aber dann kommt in der Regel der DLC hinzu, neben neuen Schiffen und neuen Sektoren, auch Stories, und das ist im Grunde die Lore, die fortgesetzt wird. Wir haben diese reichhaltige Back-Fiction, die aus den früheren Spielen stammt und über die sogar einige Bücher geschrieben wurden, und wir haben jetzt den Autor dieser Bücher [bei uns]."

"Wir werden definitiv die gesamte Lore-Seite erweitern und das Ganze größer machen und ja, neue DLCs und neue Erweiterungen werden tiefer in die Lore-Seite einsteigen."

Eine Besonderheit von X4: Foundations ist, dass Egosoft sich dafür entschieden hat, das Spiel im Einzelspielermodus zu spielen, obwohl es groß ist oder von einigen MMO-Elementen inspiriert wurde. Und es gibt einen sehr guten Grund für diese Entscheidung.

"Ja, in der Tat", Lehahn erklärt. "Wir haben schon sehr früh, wie in den frühen 2000er Jahren, mit dem Gedanken gespielt, daraus ein MMO zu machen. Das war, bevor es die MMOs im Weltraumbereich gab, die es heute gibt, und es ist klar, dass das attraktiv ist, und es ist sehr offensichtlich, dass es jetzt Konkurrenten gibt, die genau das sind. Aber ich denke, wir haben wirklich Glück, dass wir uns auf den Einzelspieler-Aspekt konzentriert haben, denn diese Simulation auf dem lokalen PC ermöglicht uns eine viel schnellere Fortschrittskurve als in einem MMO. Das fühlt sich sehr ähnlich an, weil es auch dieses persistente Universum hat und das ist normalerweise das, wovon die Leute träumen, dass alles wichtig ist, alles wirklich simuliert wird, normalerweise dann auf einem Server. Aber da es hier ist und nur für Sie auf Ihrem lokalen Rechner ist, können wir Ihnen als Spieler ermöglichen, viel schneller voranzukommen. Wir müssen euch nicht bremsen - in Online-Spielen ist das notwendig, denn man kann nicht zulassen, dass ein einzelner Spieler nach nur einer Woche allmächtig wird und dann alle anderen im Universum dominiert."

Das vollständige Video, das vollständig in Ihrer Landessprache untertitelt ist, geht tiefer auf Aspekte ein, wie z. B.:



Das dynamische und expandierende Gameplay von X4 (es fängt einfach an, wird komplex)



Verschiedene Spielstile



Aufstrebendes Gameplay und Wirtschaft



Kontinuierliche Entwicklung und Engagement in der Community



Unterschiede zu Konkurrenten wie Everspace, Star Citizen oder Elite: Dangerous



Mischung aus First-Person- und strategischem Gameplay



Hast du die laufende Weltraumsimulation schon ausprobiert?