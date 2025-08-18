X4: Foundations stellt seinen nächsten DLC vor, X4: Envoy Pack, zusammen mit Update 8.00

HQ

Falls Sie es noch nicht gehört haben, der Weltraumeroberungs- und Simulationstitel X4: Foundations wird bald sein X4: Diplomacy Update kostenlos (Version 8.00 des Spiels) veröffentlichen, aber zusätzlich zu all den Verbesserungen, die es hinzufügen wird, wird X4 auch das X4: Envoy Pack zur Verfügung stellen, ein kostenpflichtiger DLC, der einige Funktionen enthält, die den Platz des Spiels noch weiter erweitern.

Das saftigste davon ist die Envoy, ein neues Kriegsschiff der M-Klasse, das sich auf Tarnkappen konzentriert. Es gibt eine inoffizielle Variante in der Cipher, je nachdem, welcher Fraktion du angehörst. Um sie freizuschalten, müsst ihr eine neue Missionsreihe im Open Universe abschließen, auf die ihr mit einem neuen Spielstart direkt zugreifen könnt. Es gibt auch einen ganz neuen Sektor des Weltraums zu entdecken und zu erforschen... und erobern.

Die Envoy ist ein immersives Schiff, und der Beweis dafür ist, dass es Ihnen ermöglicht, sein Inneres vollständig zu erkunden, das zweite seiner Art, das diese Funktion integriert.

Denken Sie daran, dass sowohl X4: Foundations als auch die zusätzlichen Inhaltspakete derzeit auf Steam im Angebot sind.