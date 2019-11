X019-Trailer von Wasteland 3 bringt uns zurück in die Achtziger

Zum Abschluss des vollgepackten Xbox-Events X019, das gestern Abend in London mit einem Livestream eingeleitet wurde, durfte InXile einem brandneuen Trailer für die kommende dritte Episode der Wasteland-Serie demonstrieren. Brian Fargo, Gründer von InXile, war vor Ort und sprach darüber, woran das Studio aktuell arbeitet. Einige dieser Dinge waren direkt im Trailer zu sehen, denn das Material spricht in gewisser Weise für sich. Wasteland 3 ist ein Action-Rollenspiel aus der Top-Down-Perspektive mit Squad-Komponente, das am 19. Mai 2020 auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht wird.

