X verklagt große Unternehmen, die keine Werbegelder für die soziale Plattform ausgeben wollen

Es ist schwer zu leugnen, dass X ein ganz anderes Social-Media-Erlebnis ist als während seiner Sunset-Ära als Twitter. Sei es die Massen an falschen Informationen und Fake News, die auf der Plattform geteilt werden, der Aufstieg von Bots und gefälschten Konten oder einfach die Änderungen, die vorgenommen wurden, um den sozialen Teil der Plattform zu reduzieren, wie z. B. das Entfernen sichtbarer Like Informationen.

Es versteht sich von selbst, dass viele der Änderungen, die seit der Übernahme der Plattform durch Elon Musk durchgesetzt wurden, die Nutzer und eindeutig auch die Unternehmen verärgert haben, was wahrscheinlich ein Grund dafür ist, dass sich viele gegen die Ausgabe von Werbe- und Marketinggeldern auf der Plattform entschieden haben. X hat jedoch noch einen anderen Grund für diese Änderung: einen organisierten Boykott gegen sie.

Dies wurde in einer Nachricht von CEO Linda Yaccarino bestätigt, die erklärt: "Die Beweise und Fakten sind auf unserer Seite, sie verschwören sich zum Boykott von X, was unsere Fähigkeit bedroht, in Zukunft erfolgreich zu sein."

Dies wurde als Teil einer Nachricht geteilt, die enthüllt, dass X rechtliche Schritte gegen Unternehmen einleitet, die keine Marketinggelder für X ausgeben wollen, wobei Yaccarino hinzufügte: "Keine kleine Gruppe von Menschen sollte in der Lage sein, das zu monopolisieren, was monetarisiert wird."

Da die Botschaft ehrlich gesagt sehr breit gefächert ist, haben die Leute bei Axios bestätigt, dass die Klage insbesondere auf eine Koalition der Werbebranche abzielt, zu der große Unternehmen wie CVS Health, Mars, Orsted und Unilever gehören und die als Global Alliance for Responsible Media (GARM) bekannt sind. Dies geht auch ein wenig weiter und handelt von dem, was die Republikanische Partei in den USA als "schattenhafte Unternehmenskoordination" ansieht, die darauf abzielt, die Konservativen zum Schweigen zu bringen, etwas, das in einem kürzlich veröffentlichten Bericht in der House Judiciary Committee erwähnt wurde.

Es ist unklar, wie weit diese Klage gehen wird, wenn sie irgendwohin führt, da der Fall außer Gericht verworfen oder stattdessen weiter verhandelt werden könnte.