X/Twitter implementiert neue Änderungen, um "weniger Slop" anzuzeigen

HQ

Seit Elon Musk Twitter übernommen und in seine eigene Plattform X umbenannt hat, wird in den sozialen Medien ständig kritisiert, dass die Inhalte, die die Menschen sehen, weitaus schlechter sind als das, was früher verfügbar war. Rassismus, Homophobie und mehr sind weit verbreitet, wobei KI-generierter Slop eine Konstante in den Feeds der Menschen ist.

Aber das könnte sich bald ändern. Greg Yang, Mathematiker bei xAI, hat kürzlich gepostet, dass aufgrund einiger Updates der Plattform erwartet wird, dass die Leute auf ihrer Startseite "weniger Slop" sehen werden.

Negatives Feedback wird sich stärker auf Beiträge auswirken, was bedeutet, dass es schwierig sein wird, häufiger aufzutauchen, wenn etwas als Schlampe eingestuft wird. Auch doppelte Beiträge und Videos, die versuchen, den Algorithmus zu ködern, werden nicht mehr so erfolgreich sein.

Werbung:

Dies sind kleine Schritte, um das Gefühl der alten Inhalte wiederherzustellen, die die Menschen früher gesehen haben. Es ist schwer vorstellbar, dass es ein X gibt, in dem man nicht aktiv Leute wie Musks persönliches Konto blockiert, neben größeren Namen, die sich der gleichen Rhetorik bedienen. Als Eigentümer der Plattform ist es jedoch Musks Entscheidung, mit dem zu tun, was er will.