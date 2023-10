X soll drei verschiedene Bezahlmodelle für den Dienst testen

HQ

Wenn Sie vor einem Jahr gesagt hätten, dass X, ehemals Twitter, anfangen würde, Geld zu kosten, hätte Ihnen niemand geglaubt. Aber das wird endlich Realität und laut einem neuen Bericht von Bloomberg testet der Dienst derzeit drei verschiedene Zahlungsmodelle, in der Hoffnung, seine finanziellen Probleme zu lösen.

Musk selbst hat Anfang des Jahres erwähnt, wie die Plattform Geld verliert (danke, Engadget) und dass die Einnahmen aus Werbung um fast 50% gesunken sind. Die Tatsache, dass sie nun eine Paywall einführen müssen, ist also vielleicht nicht allzu überraschend, wenn X noch Hoffnung hat, weiter zu existieren.

Gerüchten zufolge soll das Abo in drei verschiedenen Formen angeboten werden. Basic, Standard und Plus, Standard und Plus, wobei das Hauptunterscheidungsmerkmal die Menge an Werbung ist, die Sie auf der Seite sehen. Denn während Basic und Standard immer noch Werbung für ihre Nutzer sichtbar machen, wird Plus völlig frei von solchen Ablenkungen sein.

Ob dies X einspart oder nicht, bleibt abzuwarten, und die Werbeeinnahmen sinken Monat für Monat, seit Musk den Dienst gekauft hat.

Was denkst du über die Zukunft von X, wird es überleben?