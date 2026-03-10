X-Men's Bishop bekommt eine Solo-Comicreihe

HQ

Wenn du ein Fan der X-Men bist und gehofft hast, dass Marvel einigen der weniger beliebten Helden etwas Zeit in der Sonne gönnt, haben wir gute Nachrichten für dich. Bald erscheint eine eigene fünfteilige, limitierte Comicserie, die Bishop in den Mittelpunkt stellt und zeigt, wie der zeitreisende Mutant mit der Final Brotherhood konfrontiert.

Von Autor Saladin Ahmed, bekannt für seine Zusammenarbeit mit Wolverine, und dem Künstler Mario Santoro, der bereits an Storm-Projekten mitgearbeitet hat, feiert diese Bishop-Serie im Juni ihr Debüt, wenn die erste der fünf Ausgaben erscheint.

Für die offizielle Handlungszusammenfassung des Comics wird uns gesagt: "Bishop hat immer nach einem strengen Kodex gelebt. Aber dieser Kodex wird infrage gestellt, wenn seine Schwester Shard kurz vor ihrem Tod in die Gegenwart geschickt wird! Wird Bishop an seinen Prinzipien festhalten und den Zeitstrom schützen? Oder wird er alles riskieren, um die wichtigste Person in seinem Leben zu retten?"

Die Ankündigung der Serie bringt einige zusätzliche Informationen mit sich, darunter, dass die Final Brotherhood, eine neue Gruppe von Schurken, beteiligt sein wird und dass dies eine "eigenständige Saga sein wird, die das Herz und die Geschichte der Figur einfängt – und sie gleichzeitig auf ihren bisher herausforderndsten und legendärsten Missionen durch die Herausforderung stellt!"

Werbung:

Das Cover von Bishop sehen Sie unten und können sich diesen Sommer die erste Ausgabe sichern.