X-Men-Veteran Chris Claremont könnte 2026 zwei neue Marvel-Projekte debütieren

Es sieht so aus, als könnte 2026 für Fans von Chris Claremont einige ziemlich spannende Entwicklungen bereithalten. Der ikonische Autor ist im Grunde dafür bekannt, die Person zu sein, die die X-Men zu dem gemacht hat, was sie heute sind, aber trotz dieser Geschichte war er in letzter Zeit nicht besonders produktiv, obwohl Marvel ihn weiterhin mit Exklusivitätsverträgen bindet.

Das wird sich scheinbar nächstes Jahr ändern, da Bleeding Cool berichtet hat, dass Claremont 2026 nicht nur ein, sondern gleich zwei neue Projekte starten könnte. Es gibt keine Informationen darüber, was beides sein könnte, aber er ist vor allem für seine Arbeit an X-Men und Wolverine Geschichten bekannt, also wird es vielleicht eine Rückkehr zur Form für die derzeit 75-jährige Comic-Legende?

Was würdest du gerne sehen, dass Claremont als nächstes für Marvel kreiert?

Claremont war einer der Autoren von Days of Future Past.

