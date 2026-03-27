X-Men s Jubilee bekommt im April ein Solo-Abenteuer

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Es sind nur noch wenige Tage im März, aber Marvel nutzt diese Zeit, um eine neue Comicserie anzukündigen, die bereits nächsten Monat im April erscheint. Um zum Asian American and Pacific Islander Heritage Month zu passen, wurde eine neue Comicserie vorgestellt, in der X-Men's Jubilee die Hauptrolle spielt.

Die Geschichte stammt vom Autor Gene Leun Yang (bekannt für Shang-Chi-Geschichten) und dem Künstler Michael YG (Iron Fist) und heißt Jubilee: Deadly Reunion. Sie folgt der Mutantin, die mit ihrer lange verschollenen Cousine wiedervereint wird, die ebenfalls Kräfte besitzt, was die beiden auf ein Abenteuer führt, um mehr über ihre Geschichte und ihr chinesisches Erbe zu erfahren.

Die Zusammenfassung des Comics erklärt: "Jubilation Lee setzt immer ihr Leben aufs Spiel für Bedürftige – aber für die Familie? Sie macht alles! Als der Cousin, den sie nie kannte, plötzlich Hilfe braucht, spürt Jubilee ihn auf, um ihn zu retten! Aber Jubilee könnte feststellen, dass ihre familiären Bindungen nicht so stark sind, wie sie gehofft hatte! Welche Geheimnisse birgt ihre Cousine? Und welche gefährliche Mutantenkraft beherrscht er?! Begleiten Sie Jubilee, wenn sie sich auf eine bombastische und lebensverändernde Reise voller Familie, Herz und Herzschmerz begibt!"

Dieser Comic wird am 29. April erscheinen, und da es sich um eine One-Shot-Geschichte handelt, wird es nur diese einzelne Ausgabe geben, die gesammelt und gelesen werden kann. Unten können Sie das von Fan Yang erstellte Cover sehen.

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