X-Men '97-Schöpfer von Marvel gefeuert

X-Men '97 will die klassische Nostalgie der Zeichentrickserie der 90er Jahre wiederherstellen. Er stellt uns Charaktere wie Cyclops, Rogue und einen Vielfraß vor, der nicht einmal 20 Jahre braucht, um endlich einen gelben Anzug zu tragen.

Die Serie stammt von Beau DeMayo, einem Marvel-Autor und -Produzenten, der auch an Moon Knight und frühen Entwürfen des Live-Action-Films Blade gearbeitet hat. Laut The Hollywood Reporter wurde kein Grund für die Entlassung von DeMayo genannt, da er plötzlich entlassen wurde und die Besetzung und die Crew hinter der Serie per E-Mail über seinen Abgang informiert wurden.

Das verheißt nichts Gutes für die Serie, da DeMayo eine Schlüsselfigur bei der Entstehung der Serie war. Es gab Ideen über eine mögliche dritte Staffel von DeMayo in seinem Writers' Room, aber es scheint unwahrscheinlich, dass wir mit X-Men '97 so weit kommen werden.