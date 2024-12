X erhöht nun die Preise für seine Abonnements um 40 %

HQ

X, oder Twitter, wie es viele immer noch nennen, hat seinen zahlenden Nutzern pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen eine kleine Ohrfeige in Form einer Preiserhöhung für alle ihre Abonnements gegeben. Und zwar ziemlich heftig, vor allem, wenn Sie Premium+ abonniert haben.

Das Basic-Abonnement wird auf 3,00 £/3,00 € pro Monat erhöht, Premium auf 8,00 £/8,00 € pro Monat und Premium+ auf satte 17,00 £/21,00 € pro Monat, eine wirklich große Erhöhung. Für dieses Geld erhalten Sie die Website völlig werbefrei und können zusätzlich zu allem, was auch in Basic und Premium enthalten ist, auch Artikel schreiben. Sehen Sie sich hier die vollständige Preiserhöhung und eine Erklärung dazu an.

Nutzen Sie X und wenn ja, zahlen Sie dafür?