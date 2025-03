Wyrdsong schneidet seine offene Welt aus

Wyrdsong wurde auf der Gamescom Opening Night Live enthüllt und sah aus wie ein interessantes neues Fantasy-RPG mit einer einzigartigen Welt und Grafik. Es stammt von Veteranen der Bethesda-RPGs und begeisterte die Fans des Genres und schaffte es, von NetEase eine Finanzierung für den Entwickler Something Wicked Games zu erhalten.

Seitdem hat sich das Schicksal jedoch zum Schlechteren gewendet, wie Jeff Gardiner, Mitbegründer von Something Wicked, gegenüber PCGamer sagte. Das Studio wurde von Entlassungen heimgesucht und das ehemalige Team von rund 70 Personen wurde zu einer "Skelett-Crew".

Aus diesem Grund wurden einige schwierige Entscheidungen mit der Größe und dem Umfang des Spiels getroffen. "Wir machten ein großes Open-World-RPG." Gardiner erklärte. "Die Art und Weise, wie ich gelernt habe, sie zu machen, erfordert viele Leute, die das tun, was bedeutet, dass viel Geld in der Branche nicht zur Verfügung stand."

"Wir haben uns entschieden, dem Ganzen ein Rogue-Lite-Element hinzuzufügen", fuhr er fort. "Da sich das ganze Spiel mit Themen wie der Natur von Leben und Tod befasste und mit dem, was passiert, wenn man stirbt, haben wir beschlossen, dass sich das natürlich für diese Art von Gameplay eignet. Also haben wir alles, was wir gemacht haben, genommen und umfunktioniert."

Trotz der Rückschläge war nicht geplant, bei Null anzufangen, da das zu lange gedauert hätte. Da es bald drei Jahre her ist, dass das Spiel zum ersten Mal enthüllt wurde, können wir hoffentlich bald sehen, wie das neue Wyrdsong aussieht.