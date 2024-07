Wyatt Russell: Thunderbolts* fühlt sich nicht wie ein Marvel-Film an

HQ

Thunderbolts*, The Fantastic Four: First Steps und Captain America: Brave New World sind die drei Filme, die Marvel nächstes Jahr in die Kinos bringen werden. Von letzterem haben wir bereits einen Vorgeschmack bekommen, aber von den anderen beiden Filmen haben nur einige Leute bei SDCC einen kurzen Blick darauf geworfen.

Kürzlich sprach Wyatt Russell, der als US Agent zurückkehrt, mit Variety und sagte, dass der Film einen völlig anderen Ton hat, der anders ist als alles, was Marvel bisher gemacht hat.

"Das Herz des Films ist das, was hoffentlich gespielt wird und ihn von anderen abhebt... alle Marvel-Filme hatten Herz. Aber dieser hat einen anderen Ton, von dem ich wirklich denke, dass die Leute ihn genießen und von dem sie überrascht sein werden. Nicht auf eine seltsame Art und Weise, nach dem Motto: 'Oh, verdammt, was ist das?!' Aber auf eine Art und Weise, die erfrischend ist. Es sieht nicht aus wie ein Marvel-Film von einst. Es wird Spaß machen, Teil von etwas zu sein und die Leute an etwas teilhaben zu lassen, das ein bisschen anders sein wird."

Thunderbolts* soll am 26. Juli 2025 in die Kinos kommen.