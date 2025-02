Wyatt Russel fand, dass der alte Helm des US-Agenten "wie das Ende eines Penis" aussah

HQ

Marvel's Thunderbolts* ist nur noch ein paar Monate entfernt und es sieht so aus, als würde es uns nicht nur eine neue Geschichte im MCU geben, sondern auch viele neue Looks für bereits existierende Charaktere. Nur wenige haben ein größeres Makeover bekommen als US Agent, gespielt von Wyatt Russell.

Im Gespräch mit dem Empire Magazine sagte Russell, dass seine Thunderbolts* Ausrüstung eine enorme Verbesserung darstellt. "Wir sehen verdammt cool aus", sagte er. "Und letztes Mal, um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass ich sehr cool aussah. [Diesmal] haben sie meinen Helm nicht wie das Ende eines Penis aussehen lassen."

Wenn man sich Russells Helm in "The Falcon and the Winter Soldier" ansieht, sieht er nicht großartig anders aus als sein Thunderbolts* Aussehen, aber solange er glücklich ist, sind wir glücklich.