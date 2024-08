WWE-Superstar Randy Orton hat 600 Stunden in Elden Ring

HQ

Vielleicht kennen Sie Randy Ortons Vorliebe für Elden Ring. Wir haben in der Vergangenheit über Ortons Liebe zu FromSoftwares Open-World-RPG berichtet, aber wir waren uns nicht ganz bewusst, in welchem Ausmaß er das Spiel gespielt hat.

In einer neuen Folge von What Do You Wanna Talk About mit seinem Wrestler-Kollegen Cody Rhodes verriet Orton, dass er mehr als 600 Stunden mit dem Spiel verbracht hat. "Ich liebe Elden Ring ", sagte Orton. "Lassen Sie mich diese nächste Aussage damit einleiten, dass ich wegen einer Wirbelsäulenversteifungsoperation ausgefallen bin, also hatte ich viel Zeit zur Verfügung. Ich habe ungefähr 600 Stunden mit dem Spiel verbracht. Ich liebe dieses Spiel. Der DLC ist gerade erschienen."

Rhodes ist auch dafür bekannt, ein Gamer zu sein, aber andere Titel wie die The Legend of Zelda-Serie haben er lieber in Erinnerung. Er hat noch nicht Elden Ring gespielt, was er Orton gegenüber zugibt. "Du hast mich neulich etwas über Elden Ring gefragt, und ich habe dir nicht ins Gesicht gelogen, aber ich habe einfach 'Ja' gesagt. Du hast erwähnt, dass du spielst, und ich dachte mir: 'Ah, das bin ich nicht.'"

Werbung:

"Du bringst es um und hast keine Zeit, und ich verstehe warum. Ich würde es gerne über ein paar Elden Ring mit Ihnen zerhacken, glauben Sie mir. Ich wünschte, du wärst ein Befleckter, aber das bist du nicht", antwortete Orton und sagte, dass er normalerweise die Kinder ins Bett schickt, seiner Frau das iPad gibt und dann die ganze Nacht spielt, wenn er kann. Hoffentlich kann Rhodes sich bald genug auf Elden Ring bringen, damit er nicht aus dem Nichts einen RKO riskiert.