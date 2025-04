WWE-Stars stürmen heute Clash of Clans

HQ

Die Kollaboration zwischen WWE und Supercell für Clash of Clans, mit der niemand gerechnet hat und die alle überrascht hat, ist da. Cody Rhodes, Rhea Ripley, The Undertaker, Bianca Belair und andere Stars der Sportunterhaltung werden im Spiel mit Charakteren auftreten, die von ihren eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften inspiriert sind.

Das gesamte Event gipfelt in einem besonderen Showdown während WrestleMania 41, das im Allegiant Stadium in Las Vegas stattfindet. Der große Headliner ist der aktuelle WWE-Champion Cody Rhodes, und er wird die Rolle des Barbarenkönigs spielen. Darüber hinaus werden weitere Superstars der amerikanischen Marke wie Rhea Ripley, The Undertaker und Bianca Blair mit ihren thematischen Charakteren an den Kämpfen teilnehmen. Die Liste der Zeichen lautet wie folgt:



Cody Rhodes , als der Barbarenkönig.

Rhea Ripley , als die Bogenschützenkönigin.

Der Bestatter , als der große Wächter.

Bianca Belair , als königliche Wrestlerin.

Rey Mysterio , als Handlangerprinz.

Kane , als der P.E.K.K.A.

Becky Lynch , als Walküre.

Jey Uso, als Speerkämpfer.



In dem Ankündigungsvideo wird Rhodes unter seinem Pseudonym OverlordRhodes zu sehen sein. Den Trailer könnt ihr euch am Ende der Geschichte ansehen. "Diese Zusammenarbeit hat Ausmaße, wie man sie noch nie zuvor in derClash of Clans gesehen hat - vom In-Game-Event bis zur Teilnahme an WrestleMania 41, mitClash of Clans einem Showdown auf der Hauptbühne", sagte Sara Bach, Director of Live Games bei Supercell.

Die Inhalte sind ab dem 1. April für alle Nutzer des legendären Spiels des finnischen Studios verfügbar.

