WWE-Star Kit Wilson präsentiert seinen neuen Signature-Move

Nachdem sein Tag-Team-Partner von Pretty Deadly, der britische Wrestler Elton Prince, sich am Hals verletzt und mit ungewisser Zukunft im Ring operiert werden musste, ist Kit Wilson (ebenfalls Brite) ein beliebter Solostar in der WWE geworden. Und ein Zeichen dafür, dass er vielleicht eine Zukunft als Solokünstler anstrebt, ist, dass er nun begonnen hat, an seinem eigenen einzigartigen Finisher zu arbeiten.

Als Wilson im Podcast Insight mit Chris Van Vliet (über WrestleTalk) auftrat, sagte er:

"Ein Abschlussmove, wieder einmal, wir arbeiten nur an Arbeit. Wir arbeiten gerade an einem Finishing-Move, den ich in Zukunft ausführen werde: einen Top-Rope-Move namens 'Men Cry Too', also könnten wir vielleicht ein bisschen (Doppel-Bizeps-Pose) machen."

Natürlich werden nicht alle Finisher in WWE ikonisch, und ob Men Cry Too einer davon sein wird, bleibt abzuwarten, aber Wilson ist sich dessen sehr bewusst:

"Mal sehen, ob das anhält. Das ist das Spannende. Ich glaube, in diesem Moment ist es für mich spannend, dass ich das Gefühl habe, dass wir am Abgrund großer Dinge stehen, deshalb ist es irgendwie aufregend, euch jetzt zu sagen: Okay, dieser Finisher heißt Men Cry Too, und mal sehen, ob das passiert."

Wir freuen uns natürlich darauf, mehr zu sehen, bedauern aber, dass Pretty Deadly als Tag Team Geschichte sein könnte.