WWE 2K26: Evolution oder nur ein weiteres Rematch?

Wie üblich können wir uns auf mehrere Versionen von WWE 2K26 freuen, wenn es im März erscheint, und eine davon wird niemand anderes als CM Punk enthalten. Diejenigen von uns, die unsere Wrestling-Geschichte kennen, erinnern sich natürlich daran, dass er bereits auf dem Cover von WWE 2K13 war und somit einer sehr exklusiven Gruppe von Wrestlern reiht, die die Ehre hatten, zweimal das Cover zu präsentieren.

CM Punk ist natürlich auch eine Art Protagonist in der diesjährigen Ausgabe, was angesichts der skandalösen Umstände, unter denen er einst aus der Föderation geworfen wurde, etwas aufregend ist. Aber das war damals und das ist jetzt, und deshalb gibt es einen speziellen Modus, in dem wir die Lücken selbst füllen können, als CM Punk nicht in der WWE war. Kurz gesagt, es ist eine Gelegenheit, die Traummatches neu zu erleben, die wir gegen verschiedene Legenden nie erlebt haben.

Natürlich wird er nicht allein sein, denn WWE 2K26 wird die bisher größte Auswahl an Wrestlern bieten, insgesamt über 200. Die Entwickler haben angedeutet, dass einige davon Überraschungen sein werden, und wir werden in den kommenden Wochen mehr darüber erfahren. Es wird auch neue Arten von Matches geben, wie Inferno Match mit Feuer rund um den Ring, Dumpster Match, bei dem du deinen Gegner in den Müll werfen und den Deckel schließen musst, und Three Stages of Hell, bei dem du denselben Gegner in drei verschiedenen Match-Typen antrittst. Außerdem können wir jetzt Reißzwecke zu unseren Kämpfen hinzufügen und Gegner hineinwerfen, die natürlich am Körper haften bleiben und weh tun.

Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe weiterer Verbesserungen, wie Kommentatoren, interaktive Eingänge (Animationen, die man auslösen kann, um sie abwechslungsreicher und lebendiger zu gestalten), verbesserte Grafiken, strafferes Gameplay und vieles mehr. Es wird auch mehr Abwechslung zu Beginn der Matches geben, damit es sich mehr wie WWE anfühlt. Wirst du es wagen, deinem Gegner die Hand zu schütteln, oder lieber mit dem Publikum flirten, um seine Unterstützung zu bekommen – oder einfach mit voller Kraft loszugehen?

Darüber hinaus wurden die MyGM-, My Rise- und MyFaction-Spielmodi auf verschiedene Weise überarbeitet, und wir freuen uns auf eine neue Brawl-Arena namens Scrapyard. Ein weiterer Punkt, der Fans begeistern wird, ist, dass Creation Suite jetzt doppelt so viele Slots für Crate a Superstar hat, einschließlich Image-Slots. Auch die Werkzeuge zum Bau von Wrestlern wurden grundlegend überarbeitet.

Schließlich erscheint WWE 2K26 ebenfalls auf der Switch 2, und die Entwickler versprechen, die Stärken des Formats zu nutzen, ohne weiter zu spezifizieren. Kurz gesagt, es sieht so aus, als würde es ein großes Update für alle Systeme und eine schöne Edition der Spielreihe sein, aber es wird im März auf PC, PlayStation 5, Switch 2 und Xbox Series S/X Premiere feiern.