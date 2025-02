WWE 2K25 zeigt neue Match-Typen, Intergender-Matches und mehr im neuen Trailer

HQ

Während jedes neue jährliche Sportspiel normalerweise nicht viel mehr als ein paar verschiedene Charaktere und etwas schönere Grafiken bedeutet, versucht WWE 2K25, die Form etwas zu brechen, indem es einige neue Orte zum Prügeln, Match-Typen und sogar Intergender-Matches einführt.

Wie im neuen Gameplay-Trailer gezeigt, kannst du mit WWE 2K25 in deinen Kämpfen durch eine ganze Arena gehen und deinen Gegner mit allem und jedem verprügeln, was du finden kannst. Es gibt jetzt auch Bloodline Rules und Underground-Matches, wobei letztere die Ringseile für Kämpfe im MMA-Stil fallen lassen.

Kettenwrestling ist in allen Matches zurück und ermöglicht es dir, in der Anfangsphase mehr zu tun, als nur mit Schlägen um dich zu schlagen. Es gibt auch Verbesserungen am Manager-Modus, neben einer neuen Möglichkeit, die Geschichte der WWE über die Storyline von The Bloodline zu beeinflussen, sowie eine weitere Geschichte für deinen selbst erstellten Wrestler.

WWE 2K25 ist ab dem 14. März für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC verfügbar.