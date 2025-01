WWE 2K25 erste Teaser-Bilder gegeben

Mit einer Hand gibt WWE, während sie mit der anderen nimmt. Pünktlich zum NetflixWWE 2K25 -Debüt von WWE Raw haben wir auch einen ersten Blick auf einige der Superstars geworfen, die sich dem Roster des neuen Videospiels anschließen werden.

2K verspricht, dass wir am 28. Januar eine richtigere Enthüllung des Spiels sehen werden, aber es ist jetzt auf der Wunschliste verfügbar. Das Spiel wird für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen und wahrscheinlich ein ähnliches Gameplay wie die vorherigen Teile der Serie bieten. Du wirst in der Lage sein, als deine Lieblings-Wrestler zu spielen, ihre Moves zu schlagen und gegen Gegner in allen möglichen Match-Typen zu kämpfen.

Diese Nachricht kommt Tage, nachdem die Server von WWE 2K23 abgeschaltet wurden, wodurch der Online-Multiplayer und die Community-Kreationen abgeschaltet wurden, was bedeutet, dass nur WWE 2K24 zum Zeitpunkt des Schreibens vollständig spielbar ist.

Freust du dich auf ein neues WWE-Spiel?