WWE 2K24 soll Anfang 2026 aus den Online-Shops entfernt werden

HQ

Es scheint, als würde 2K seinen Trend fortsetzen, Wrestling-Spiele ein paar Jahre nach ihrem ersten Auftritt auf unseren Bildschirmen zu befreien. WWE 2K23 wurde dieses Jahr offline genommen, und frühere Spiele hielten meist höchstens 2 Jahre, bevor sie von den Store-Seiten entfernt wurden.

WWE 2K24 ist da keine Ausnahme. Das Spiel, das am 8. März 2024 veröffentlicht wurde, sollte ursprünglich am 5. Januar offline genommen werden. Laut Delisted Games bietet 2K nun WWE 2K24 etwas mehr Zeit an und wird stattdessen ab dem 31. März 2026 offline gehen.

Das Spiel wird daher ab diesem Datum nicht mehr in Online-Stores verfügbar sein, noch werden seine Online-Modi funktionieren. Offline-Spiel funktioniert weiterhin wie gewohnt, sodass du Freunde und Familie im lokalen Spiel verprügeln kannst.

Es ist klar, dass 2K möchte, dass wir die jährlichen Veröffentlichungen seiner Wrestling-Spiele übernehmen, weshalb ältere Titel entfernt werden, selbst wenn sie erst seit ein paar Jahren existieren. Es mag eine etwas unangenehme Praxis sein, aber gleichzeitig ist es schwer zu behaupten, dass alte Wrestling-Spiele so beliebt sind, dass 2K weiterhin dafür bezahlen sollte, dass die Lichter am Licht bleiben.