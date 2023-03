HQ

WWE 2K20 hat mich mental belastet. Es gehört zu den absolut schlechtesten und fehlerhaftesten Spielen, die ich je gespielt habe. Es lag wahrscheinlich an der Realität von WWE und daran, dass sie zu dieser Zeit auch etwas Unglaubliches zu verlieren schienen. Die WWE 2K-Serie musste neu aufgebaut werden und deshalb wurde 2K21 von den Entwicklern übersprungen. Aber aus dem Bösen wurde das Gute, sowohl in der Gaming-Welt als auch im wirklichen Leben. Das Wrestling-Unternehmen stieß auf einen realen Skandal, der dazu führte, dass der Besitzer Vince McMahon seine CEO-Rolle aufgab und die Tür für jemand anderen offen ließ, um die Shows zu buchen, etwas, das er schon lange getan hatte. Triple H kam und verwandelte das Schiff in ein viel besseres Produkt. Mittlerweile hat es auch Visual Concepts geschafft, sich zusammenzureißen und nach einem erfolgreichen WWE 2K22 melden sie sich mit einem noch besseren WWE 2K23 zurück.

"I'm back and better than ever" wurde in Eric Bischoffs Intro-Song gesungen. Ist es vielleicht auch für WWE 2K23 geeignet?

Es gab eine sehr lange Zeit, in der ich dachte, das Ende der Serie sei gekommen, die dem alten Smackdown nie wirklich gerecht wurde! Spiele von Here Comes The Pain, Kenne deine Rolle und Halt deinen Mund. Es gab einen langen, langen Schrei nach der Rückkehr des General Manager-Modus, etwas, das seit Smackdown vs. Raw 2008 gefehlt hatte. Letztes Jahr war es wieder da, aber es war nicht ganz perfekt. Es scheint, dass die Entwickler viel Feedback gehört und viele Verbesserungen hinzugefügt haben. Dazu gehören neue Spieltypen, die Möglichkeit, Midcard-Champions zu haben (jede Show hat ihren eigenen Titel) und die Möglichkeit, mit bis zu vier Spielern / General Managern zu spielen. Eine weitere große Neuerung ist, dass es nach jedem großen Pay-per-View oder Premium-Live-Event, wie sie es heutzutage nennen, die Möglichkeit gibt, einen von drei zufälligen Boni zu wählen. Diese können passiv oder sofort sein und Ihrem Team einen unglaublichen Schub geben. Leider bleibt mein vielleicht größtes Problem aus dem letzten Jahr bestehen und das ist, dass es nur möglich ist, vier Spiele pro Show zu buchen (ohne PPV). Das macht es schwierig, alle Spiele und Rivalitäten zu buchen, die ich will.

Alte Schule.

Apropos Buchungsspiele und Rivalitäten, es gibt natürlich die Universe-Modus-Sandbox. Hier können Sie nach Belieben buchen und die Ergebnisse beeinflussen, wenn Sie Lust dazu haben. Es ist im Grunde das gleiche wie im letzten Jahr, wo du entweder als einzelner Wrestler spielen oder die Shows managen kannst, die du willst. Neu ist ein Rivalitätssystem, das dem Spielmodus eine bessere Tiefe verleiht.

Alle Spielmodi der Welt, und ich werde weiter unten mehr erwähnen, können nicht gerettet werden, wenn das Wrestling im Ring nicht gut ist. WWE 2K20 hatte weder gute Spielmodi noch gutes Wrestling. Ugh, die Horrorbilder bestimmter Käfer lassen mich mitten in der Nacht mit einem Schrei aufwachen. Es ist ein Glück, dass WWE 2K23 an allen Fronten sehr gut abschneidet. Die Spielmodi fühlen sich abwechslungsreich an und es ist für jeden Spielertyp etwas dabei. Im Inneren des Rings fühlt es sich an wie eine Mischung aus Simulation und Arcade, aber auf eine gute Art und Weise. Es fließt gut und ist für Neuankömmlinge leicht zu erreichen. Ein Knopf ist ein leichter Treffer, ein anderer wirft schwerere Schläge und ein dritter führt zu Griffen. Welcher Greifer oder Wurf es sein wird, wird dann durch einen weiteren Druck auf eine der Tasten und den Joystick in eine Richtung bestimmt. Dies gibt eine gute Auswahl an "Moves", mit denen man spielen kann. Allerdings fühlt es sich schwieriger an, einen Angriff zu kontern und die Spiele sind nicht so sehr ein Reversal-Fest, was ich besser finde. Eine große Verbesserung in den Spielen ist, dass wir uns nicht mehr die Finger abschlagen müssen, um aus einem Pin-Versuch herauszukommen. "Es geht nur um das Spiel und wie du es spielst", wie ein weiser Mann einmal sang). Neu in diesem Jahr ist das Timing eines Aufwärtsdrucks mit dem rechten Joystick, wenn sich der Zeiger über einem Quadrat befindet. Je müder und verletzter Sie sind, desto schneller und kleiner ist dieses Quadrat. Das Wrestling macht Spaß, aber es gibt immer noch ein paar kleinere Probleme. Charaktere können sich ein wenig teleportieren, um ihre Schläge zu treffen, und manchmal schlagen sie ohne Grund Löcher in die Luft. Es passiert jedoch ziemlich selten und stört das Gesamterlebnis nicht.

Rob Van Dam und Kurt Angle sind zwei Gegner im diesjährigen John Cena-Modus.

Jemand, der schon immer die größte Attraktion in der WWE war, ist John Cena. Ich war nie ein Fan von ihm (in der Wrestling-Welt) und werde es auch nie sein. Es ist natürlich mehr sein Charakter als er als Person, aber ich stehe mehr auf Team Cena Sucks als auf Team Let's go Cena. Daher kann ich dieses Jahr den Showcase-Modus genießen, in dem sich alles um John Cena dreht. Aber anstatt "Cena gewinnt lol", wie es im Grunde genommen während seiner gesamten Karriere der Fall war, konzentrieren sie sich nur auf große Verluste. Von seinem Debüt gegen Kurt Angle über das ECW-Match gegen Rob Van Dam bis hin zum Undertaker bei Wrestlemania ist alles dabei. Es gibt jedoch einige Verluste, die meiner Meinung nach fehlen. CM Punk ist offensichtlich aus klaren Gründen nicht da, aber von seiner langen Fehde mit JBL ist zum Beispiel nichts dabei. Außerdem sind die Spiele nicht einmal in Ordnung, sondern springen in der Zeit hin und her. Der zusätzliche kleine Twist hier ist, dass wir nicht als Cena spielen, sondern als seine Gegner in den Spielen. Unerwartet, ich weiß, aber es macht mir nichts aus, verschiedene Versionen von ihm zu verprügeln. Es mischt Spiel- und Filmsequenzen auf eine gute Art und Weise, aber obwohl dies ein unterhaltsamer Modus ist, glaube ich nicht, dass es der letztjährigen Version mit Rey Mysterio nahe kommt.

Es gibt sowohl eine weibliche als auch eine männliche Erzählung in MyRise.

Etwas, das das letzte Jahr einholt, ist der Spielmodus, der möglicherweise der beste ist, MyRise. Dies ist der Karrieremodus des Spiels und wird in der gleichen Weise wie im letzten Jahr fortgesetzt, indem Sie mit Leuten hinter den Kulissen sprechen und die Geschichte vorantreiben oder abgelenkt werden. In diesem Jahr gibt es zwei verschiedene Geschichten, eine für Ihren männlichen Wrestler und eine für Ihre Frau. The Lock ist die männliche Version und handelt von einem Charakter, der auf der ganzen Welt in der Indie-Szene konkurriert und nun in die WWE geholt wurde. Dort erhält er die Figur des Schlosses, etwas, das er überhaupt nicht mag. In der Geschichte geht es dann darum, entweder dem zu folgen, was das Management denkt, dass Sie sein sollten, oder das Schloss zu brechen. Das Gegenstück auf der weiblichen Seite heißt The Legacy. Dort hat es unsere Figur in die WWE geschafft, weil ihre Tante ein Superstar war und in der Hall of Fame ist. Sie ist nicht sehr beliebt bei anderen, die sich an die Spitze gekämpft haben, während sie nur durch ihre Familie hereinkommt. Treten Sie in die Fußstapfen ihrer Familie oder machen Sie sich einen eigenen Namen. Beide Geschichten sind unterhaltsam und es gibt viele Nebenhandlungen, die über Handynachrichten oder Gespräche mit Menschen freigeschaltet werden. Einige Konversationen schalten sogar Inhalte frei, wie die alte WCW-Version von Triple H namens Jean-Paul Levesque. Das einzige Problem, das ich mit dem Modus habe, ist, dass ich nicht ganz von der Synchronsprecherin überzeugt bin.

Etwas, von dem ich überhaupt nicht überzeugt bin, ist der eher unnötige Versuch eines Ultimate Team-Modus. Kaufe Kartenpakete und schalte Wrestler in MyFaction frei. Letztes Jahr konnte man nicht einmal gegen andere echte Spieler spielen. In diesem Jahr können Sie, aber nur in Freundschaftsspielen. Ich verstehe nicht, für wen dieser Spielmodus außer Kartensammlern gedacht ist.

Aber insgesamt fühlt es sich so an, als ob die WWE 2K-Serie wieder echt ist. Die diesjährige Version ist Lichtjahre besser als die Katastrophe WWE 2K20 und auch eine Steigerung gegenüber dem letzten Jahr. WWE 2K23 ist wirklich unterhaltsam mit einer guten Mischung aus Spielmodi und großartiger In-Ring-Action. Wrestling-Fans haben lange darauf gewartet.