Die WWE-2K-Reihe ist zurück und besser als je zuvor. WWE 2K20 war so unglaublich schlecht und voller Bugs, dass vermutlich selbst die Entwickler Albträume von den manchmal gesichtslosen, grotesken Charakteren bekommen haben. Das war wohl auch der Grund, warum die Reihe letztes Jahr pausieren musste. Die längere Entwicklungszeit hat glücklicherweise sichergestellt, dass wir mal wieder ein richtig gutes WWE 2K22 bekommen haben.

Ich habe nicht lange gebraucht, um zu sehen, dass die Verbesserungen enorm sind. Die gruseligen Gesichter sind Vergangenheit und die Charaktere sehen jetzt tatsächlich richtig gut aus. Natürlich sind ein paar Ausreißer dabei, aber bei 160 Wrestlern kann das auch mal passieren. Die meisten Talente sind echt gut getroffen worden und die Animationen haben einen tollen Bewegungsfluss. Die meisten Probleme, wie Treffer, die ins Leere gehen, oder andere, ganz schlimme Bugs, gehören erfreulicherweise der Vergangenheit an. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.

Die kleinen Minispiele bei den Nebenmissionen oder den Pins sind ebenfalls weg und wurden durch wildes Knöpfedrücken ersetzt, was mir gut gefällt. Unsere Attacken haben jetzt eine Combo-Mechanik, was ein bisschen an ein langsameres Tekken oder Street Fighter erinnert. Der zuletzt gedrückte Knopf bestimmt, welche Combo es wird. XXXA (mit dem Xbox-Controller) bedeutet drei leichte Attacken, gefolgt von einer besonders schweren zum Abschluss. Wir können auch den B-Knopf einstreuen, der für unterschiedliche Griffe genutzt wird.

Ein bisschen stört mich, dass ich immer in den sogenannten Lock-Up gehen muss, bevor ich die Folgeattacke ausführen kann. Das gilt auch für den Irish Whip, bei dem man seinen Gegner in Richtung der Seile wirft. Jetzt braucht es vorher diesen Lock-Up und das ist eigentlich unnötig. Ich vermute die Spieler werden deshalb Tritte und Schläge gegenüber Griffen bevorzugen und das ist eigentlich das genaue Gegenteil von Wrestling - wir besprechen hier schließlich nicht Fight Night.

Wir haben jetzt drei unterschiedliche Möglichkeiten, um die gegnerischen Angriffe zu kontern. Da ist der klassische Konter, bei dem wir einen Knopf genau dann drücken, wenn die Attacke ausgeführt wird. Die zweite Möglichkeit ist vorherzusehen, welchen Angriff der Gegner einsetzen wird. Mit X oder A können wir die entsprechende Aktion des Gegners kontern, doch das kann natürlich auch danebengehen. Die dritte Methode ist eine einfache Ausweichrolle und die ist hilfreich, aber es gibt eigentlich keinen Grund, nicht einfach bei der Standardmethode zu bleiben.

In diesen Wrestling-Spielen werden die Konter nicht in irgendeiner Weise limitiert. Es braucht schlicht das richtige Timing, um die gegnerischen Attacken verlässlich abwehren zu können. Das führt manchmal zu einer lustigen Konter-Party, bei der beide Kontrahenten die Angriffe des jeweils anderen immer wieder blocken und gleichzeitig zum Gegenangriff ansetzen. Das hin und her dauert so lange an, bis einem Spieler ein Fehler unterläuft.

Der Showcase-Modus konzentriert sich in diesem Jahr ganz auf Rey Mysterio und seine Karriere.

In diesem Jahr gibt es einige sehr interessante, neue Spielmodi. Da wäre zum Beispiel Mygm, den ich mir schon seit Smackdown vs. Raw von 2006 gewünscht habe. Ich habe lange auf eine entsprechende Integration gewartet, doch es ist eine riesige Enttäuschung geworden. Wir wählen einen GM oder erstellen einen eignen Wrestler und springen anschließend in den Draft, um Talente von Raw, Smackdown, NXT oder NXT UK zu verpflichten. Unser Gegner macht es genauso, nur dass der Spaß nach dem Buchen der ersten Show schon wieder vorbei ist. Wir können nur drei Matches pro Show buchen (bei Smackdown vs. Raw waren es 2006 doppelt so viele) und deshalb sind die einzigen Gürtel, um die noch gekämpft wird, die Haupttitel bei Männern und Frauen. Es gibt also keine interkontinentalen Championships und auch keine Tag-Team-Titel.

Wie soll ich all meine Wrestler in drei Matches unterbringen und warum sollte ich mich für ein Duo entscheiden, wenn es dafür keinen Titel gibt? Dass es nur Tag Team oder Einzelmatches gibt, macht es auch nicht besser. Kein Triple Threat und auch keine Matches mit mehreren Kämpfern. Es kann nicht mal ein komplettes Kalenderjahr gespielt werden. Wir haben nur die Wahl zwischen 15, 25 oder 50 Wochen. Die Power Cards für die GMs, die bestimmte Boni geben, sollen es interessanter machen, aber es funktioniert einfach nicht. Das hatte ich mir alles ganz anders vorgestellt...

Der andere neue Modus ist Myfaction, dass WWE-Äquivalent zu NBA 2Ks Myteam (oder FIFA Ultimate Team bei FIFA). Das war natürlich keine Überraschung, wenn man bedenkt, wie viel Geld hier verdient werden kann. Natürlich können hier Kartenpäckchen für echtes Geld gekauft werden, aber es war schon eine Überraschung, dass dieser Modus nicht Online gegen andere Spieler*innen gespielt werden kann. Das hier ist ein Ultimate-Team-Modus gegen den Computer, was natürlich völlig sinnlos ist (aber sicher trotzdem eine Menge Geld abwerfen wird). Der gesamte Inhalt wurde quasi von NBA 2K22 kopiert, inklusive der verschiedenen Herausforderungen, Kartensammlungen und so weiter.

Der Universe-Modus feiert seine Rückkehr und ist wohl der beste Modus des Spiels. Es ist quasi ein Sandkasten, in dem wir unsere eigene Show erstellen. Hier können wir stundenlang unsere eigene Show simulieren, einen Underdog auf dem Weg nach oben begleiten und jedes Match selbst spielen. Neu ist die Möglichkeit, als spezifischer Wrestler zu spielen - die Entwickler nennen das Player-Lock. Es ist immer noch der Universe-Modus, aber wir übernehmen die Rolle eines einzigen Wrestlers.

Der Showcase-Modus konzentriert sich in diesem Jahr ganz auf Rey Mysterio und seine Karriere. Damit hatte ich viel Spaß, denn der Spielmodus ist toll gemacht und er bindet reale Videoaufnahmen nahtlos in die virtuellen Matches ein. Es gibt insgesamt zwölf Kämpfe, die von 1997 bis heute reichen. Mysterio ist sicher eine gute Wahl, wenn man die Länge seiner Karriere bedenkt. Wenn wir in den Matches Missionen erfüllen, schalten wir weitere Charaktere, Austragungsorte und andere Dinge frei.

Und dann ist da noch Myrise, der Story-Modus des Spiels. Das letzte Mal war es, als hätte sich ein Zwölfjähriger die Geschichte ausgedacht, aber diesmal dreht sich alles um unseren Weg ins Rampenlicht. Die Handlung, die im NXT-Performance-Center beginnt, wird durch Gespräche vorangetragen und wir haben die Wahl: Wollen wir ein fieser Bastard sein oder doch lieber ein netter Badass? Das führt zu unterschiedlichen Verzweigungen der Geschichte und ihr könnt in einem Durchgang ganz andere Erlebnisse haben als im vorherigen. Die Geschichten unterscheiden sich außerdem noch abhängig davon, ob wir einen Mann oder eine Frau gewählt haben. Das ist wirklich ein Schritt in die richtige Richtung.

WWE 2K22 ist nicht perfekt, aber im Vergleich zu dem Fiasko von vor zwei Jahren ist die Reihe endlich wieder auf dem richtigen Weg. Das hier ist das seit Jahren beste Spiel der Reihe, keine Frage.