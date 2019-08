WWE 2K20: Visual Concepts übernimmt Entwicklungsarbeiten von Yuke's

Das japanische Entwicklerstudio Yuke's arbeitet seit zwanzig Jahren an den WWE-Spielen. Nachdem der Publisher THQ 2013 Insolvenz anmeldete, wechselte das Team zum Partner 2K, der daraufhin die WWE-2K-Reihe startete. Nach all der Zeit kommt es nun zum Ende des gemeinsamen Lizenzabkommens.

2K Games und Yuke's haben bestätigt, dass WWE 2K19 das letzte gemeinsame Spiel war, da Visual Concepts ab WWE 2K20 die Hauptverantwortung übernimmt - die waren in den letzten Jahren bereits unterstützend tätig. Die Japaner müssen also etwas Neues finden, zum Glück sind sie Fans von Earth Defense Force kein Unbekannter. Außerdem haben sie uns schon vor einigen Monaten verraten, dass sie an einer neuen Methode für die preiswertere Umsetzung von Wrestlingspielen arbeiten, von dem Thema scheinen sie sich demnach nicht gänzlich trennen zu können.

Quelle: VGC.