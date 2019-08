WWE 2K20 erscheint im Oktober auf PC, PS4 und Xbox One

Nachdem wir gestern von den Titelhelden des kommenden WWE 2K20 erfahren haben, wurde mittlerweile auch das Erscheinungsdatum und die unterstützten Spielmodi von Yuke's nächstem Wrestling-Titel bekanntgegeben. Das neue WWE setzt auch in diesem Jahr erneut auf den MyCareer-Modus, in dem wir als Wrestler an unserer Karriere arbeiten. Der 2K-Showcase-Modus ist ebenfalls wieder dabei, dort stehen die vier Reiterinnen (Becky Lunch, Bayley, Charlotte Fair und Sasha Banks) im Mittelpunkt. Außerdem kehrt der WWE-Towers-Modus zurück, der sich dieses Mal auf die Karriere von Roman Reigns konzentriert. WWE 2K20 erscheint am 22. Oktober für PC, Playstation 4 und Xbox One.

