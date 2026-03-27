Wuthering Waves kommt diesen Sommer auf Xbox

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Wuthering Waves wurde schnell sehr populär, als es vor zwei Jahren für PC und Smartphones veröffentlicht wurde. Dies führte dazu, dass das chinesische Gacha-RPG 2025 auf der PlayStation 5 erschien, und Anfang dieses Monats kamen Gerüchte auf, dass es ebenfalls auf dem Weg zu Xbox sei.

Dies wurde während des Xbox Partner Preview-Events am Donnerstag bestätigt, und um die Sache noch besser zu machen, können sich Game Pass-Abonnenten auf zusätzliche (nicht näher bezeichnete) Vorteile freuen. Wir gehen davon aus, dass es sich um eine Art kosmetische Artikel und Ähnliches handelt.

Wir haben noch kein genaues Startdatum, aber es ist zumindest bestätigt, dass es im Juli 2026 erscheint. Schaut euch unten den Xbox-Trailer für Wuthering Waves an.