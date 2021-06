Wütendes Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin erscheint 2022, Demo ab sofort auf PS5 verfügbar

Square Enix rundete ihre E3-Konferenz mit der Enthüllung eines neuen Titels im Final-Fantasy-Universum ab. Das Spiel heißt Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin und es wird von Team Ninja entwickelt - dem Studio hinter den Nioh- und Ninja-Gaiden-Spielen. Es wird erwartet, dass dieses neue Actionspiel irgendwann im Jahr 2022 auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheint. Eine Playstation-5-Demo könnt ihr euch ab sofort herunterladen, sofern ihr Playstation-Plus abonniert und mindestens 12 Gb an freien Speicherplatz zur Verfügung habt.

Im Enthüllungs-Trailer haben wir uns die Hack-&-Slash-Action des Spiels genauer ansehen können. Der Protagonist nutzt im Nahkampf riesige Zweihandschwerter, Speere und flinke Dolche, er kann aber auch auf Magie und Fernkampfattacken zugreifen. Feinde werden vor ihrem Tod in Kristalle verwandelt, die wir dann mit Gewalt in Stücke brechen. Bei der Story und der Präsentation sind die Fans etwas gespalten, aber wir schauen uns das Spiel trotzdem mal an.