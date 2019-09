Wütender Rajang erobert im Oktober Monster Hunter World: Iceborne

Capcom hat gestern bekanntgegeben, dass der gefürchtete Rajang in einem ersten, kostenlosen Update zu Monster Hunter World: Iceborne gelangen wird. Der Rajang ist ein ungemütlicher Zeitgenosse, der eine Mischung aus Gorilla und Stier darstellt. An seine scharfen Reißzähne erinnern wir uns seit Monster Hunter 2, im Oktober wird er sich auch in den Urwäldern von Monster Hunter: World herumtreiben. Monster Hunter World: Iceborne ist eine umfangreiche Erweiterung von gefeiertem Capcoms Actionspiel, das ab dem 6. September auf Playstation 4 und Xbox One bereitsteht. PC-Spieler können den Inhalt ab Januar 2020 erwarten, unten seht ihr den Rajang in Rage.

